«Динамо» Минск – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 3 ноября

Аудио-версия:
Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
«Две недели назад белорусы уступили армейцам в Москве со счётом 3:5, а после этой осечки выиграли четыре из четырёх встреч с общим счётом 20:5. Но не стоит обольщаться этими успехами. Да, Квартальнов подтянул эффективность игры в атаке – вот только прорвало динамовцев ещё и потому, что к ним в гости приезжали слабейшие команды лиги в лице «Сочи» и «Амура».

В фирменных капканах Никитина нападение хозяев точно завязнет. Четыре гола на двоих – максимум, на что сподобятся белорусы с армейцами. Подопечные Квартальнова всегда настраиваются на ЦСКА по-особому. Плюс в субботнем дерби не впечатлило нападение армейцев – как с точки зрения креатива, так и по эффективности. Эти два фактора склоняют к тому, чтобы отдать минимальное преимущество хозяевам. Скорее всего, они выиграют с разницей в одну шайбу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

