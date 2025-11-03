«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

«Минское «Динамо» выиграло четыре матча подряд, при этом три победы были добыты на домашней арене. В последних матчах против «Сочи» (8:2) и «Амура» (6:2) минчане явно поймали кураж в атаке — остановить нападение команды Дмитрия Квартальнова крайне сложно. Особенно ярко выглядит первая тройка: на троих они набрали в последних четырёх матчах аж 17 очков.

У ЦСКА пока всё складывается не настолько удачно — армейцы уступили в московском дерби «Динамо» из-за пропущенного на последней минуте гола Максима Мамина. Ошибся канадский вратарь Спенсер Мартин, и вовсю появляются слухи о расставании с не оправдавшим надежды голкипером. Но проблемы армейцев, разумеется, не только в этом — в трёх последних матчах ЦСКА забрасывал всего по две шайбы, и этого хватило только для победы над «Амуром» (2:1).

Единственная встреча между командами изобиловала голами (армейцы выиграли дома у минчан со счётом 5:3) и удалениями, а победная шайба Даниэля Спронга оказалась крайне курьёзной — все остальные игроки на льду просто потеряли её из виду и голландец без сопротивления отправил её в ворота. Думаю, что и предстоящая встреча окажется результативной», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».