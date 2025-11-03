Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Минское «Динамо» выиграло четыре матча подряд, при этом три победы были добыты на домашней арене. В последних матчах против «Сочи» (8:2) и «Амура» (6:2) минчане явно поймали кураж в атаке — остановить нападение команды Дмитрия Квартальнова крайне сложно. Особенно ярко выглядит первая тройка: на троих они набрали в последних четырёх матчах аж 17 очков.

У ЦСКА пока всё складывается не настолько удачно — армейцы уступили в московском дерби «Динамо» из-за пропущенного на последней минуте гола Максима Мамина. Ошибся канадский вратарь Спенсер Мартин, и вовсю появляются слухи о расставании с не оправдавшим надежды голкипером. Но проблемы армейцев, разумеется, не только в этом — в трёх последних матчах ЦСКА забрасывал всего по две шайбы, и этого хватило только для победы над «Амуром» (2:1).

Единственная встреча между командами изобиловала голами (армейцы выиграли дома у минчан со счётом 5:3) и удалениями, а победная шайба Даниэля Спронга оказалась крайне курьёзной — все остальные игроки на льду просто потеряли её из виду и голландец без сопротивления отправил её в ворота. Думаю, что и предстоящая встреча окажется результативной», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android