«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оба коллектива находятся в зоне плей-офф с разницей в пять очков: минчане на четвёртом месте с 27 очками в 20 играх, а армейцы — на восьмом с 22 очками в 21 матче. Сразу отмечаем положительные тренды минского «Динамо» — хорошая вратарская линия, глубина в атаке (разница шайб 68:45) и фокус на обороне. Нынешний ЦСКА борется за более высокое место, но пока не хватает стабильности и приходится выступать в статусе середнячка. Пять матчей на выезде и три поражения лишь подтверждают это.

Странное расписание КХЛ сводит эти команды второй раз за две недели. В Москве хозяева победили 5:3, шайбы были заброшены в каждом периоде, а самым результативным был третий — по два гола от ЦСКА и минского «Динамо» с шайбами в большинстве от Галиева и Спронга. В воротах были Мартин и Фукале. Очные встречи часто выбивают ТБ 4.5, хотя в данной форме от армейцев можно ожидать перевеса в любую сторону. Состав хорошо сбалансирован и должен играть лучше.

Минчане провели дома 11 игр и вышли победителями в девяти случаях. После возвращения из Москвы они успели провести четыре матча на своей арене — все выиграли. Лишь одна встреча из четырёх выбила «низ»: 2:1 по буллитам с «Шанхайскими Драконами». В других играх хозяева забивали минимум по четыре шайбы и не пропускали больше двух. Такие показатели говорят о стабильности. У рекордсмена КХЛ Вадима Шипачёва девять очков в 19 матчах. Зато недавние две домашние встречи помогли сразу нескольким хоккеистам поймать голевую уверенность, что должно помочь и в поединке с армейцами (6:2 с «Амуром» и 8:2 с «Северсталью»). Из 88 попыток розыгрыша лишнего минчане реализовали 22 (27,2%). У оппонента такое же количество шайб, но в 63 попытках (34,9%).

В Минске одна из лучших арен в КХЛ, будет шумно, а болельщики смогут создать дополнительное давление. Поэтому хозяева — фавориты. Но не факт, что в этот вечер соперники забросят очень много. Пять шайб — звучит более реалистично, учитывая предыдущий опыт коллективов и форму», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».