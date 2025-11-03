Эксперты назвали фаворита РПЛ после 14-го тура

В РПЛ остался позади 14-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» одержал важную победу над «Локомотивом» (2:0). Сине-бело-голубые остаются фаворитами в глазах аналитиков, на чемпионство команды Сергея Семака можно поставить за 2.00. Пока петербуржцы идут третьими с отставанием от лидера в три очка.

«Краснодар», возглавляющий турнирную таблицу, обыграл «Спартак» (2:1), но потерял четырёх игроков из-за дисквалификаций. Шансы команды Мурада Мусаева защитить титул оценивают коэффициентом 4.50.

На ЦСКА, идущий вторым в одном очке от лидера, можно поставить за 5.00. Подопечные Фабио Челестини переиграли «Пари НН» (2:0) в минувшем туре.

Успех «Локомотива» после поражения в Санкт-Петербурге оценивают котировкой 10.00. Пока что железнодорожники на пятом месте в пяти очках от вершины таблицы.

На «Спартак», который никак не уволит Деяна Станковича, можно заключить пари за 20.00. Шансы «Динамо», сыгравшего в 14-м туре 0:0 с «Рубином» и отстающего уже на 15 очков от первого места, оценили в 50.00.

За 75.00 можно сделать ставку на чемпионство «Балтики». Команда Андрея Талалаева, несмотря на кадровые проблемы, обыграла на своём поле «Ахмат» (2:0) и занимает четвёртую позицию в пяти очках от лидера.