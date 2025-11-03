«Ротор» — «Арсенал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал».

Ставка: победа «Ротора» за 2.36.

«Волгоградский «Ротор» к середине сентября смотрелся неплохо, шёл в лидирующей группе и уже стал рассматриваться как один из претендентов на повышение в классе. Дальше команда Дениса Бояринцева вылетела из Кубка России, проиграв «Велесу», и начался затяжной спад. В пяти турах Первой лиги «Ротор» одержал лишь одну победу, да и ту над «Черноморцем», который в этом сезоне выглядит сильно хуже себя прошлогоднего.

Тульский «Арсенал» в прошлом сезоне болтался в середине турнирной таблицы, а всё по причине огромного количества ничьих. В этом розыгрыше команда Дмитрия Гунько от этой проблемы избавиться не смогла. Позади 16 сыгранных матчей, и ровно половина из них для туляков завершилась вничью. Но куда важнее — всего лишь три победы. При этом на этой неделе «Арсенал» выбил «Факел» в Кубке России, да ещё и в гостях, и теперь в конце ноября сыграет с казанским «Рубином».

Туляки в Первой лиге идут лишь на 12-й строчке, имея в активе 17 очков, и зона вылета очень близко. «Ротор», несмотря на череду неудач, на пятой строчке. Дома волгоградцы проиграли в прошлом сезоне, а в Туле команды сыграли вничью, поэтому «Ротор» давненько не обыгрывал «Арсенал», уже пора», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».