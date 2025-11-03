Скидки
«Факел» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Торпедо».

Ставка: победа «Факела» за 2.01.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Торпедо М
Москва
«Воронежский «Факел» начинал сезон с Игорем Шалимовым, но к концу сентября его команда в трёх турах подряд осталась без побед, и руководство пошло на тренерскую перестановку. В Воронеж вернулся Олег Василенко, и с ходу команда одержала четыре победы: три в Первой лиге и одну в Кубке России. Но за последние восемь дней «Факел» проиграл дважды, сначала в Хабаровске, а затем дома тульскому «Арсеналу», последняя неудача поставила точку в выступлении воронежцев в Кубке России.

Руководство российского футбола этим летом отправило «Торпедо» вместо РПЛ в Первую лигу. Автозаводцы стартовали плохо, и боссы клуба отправили Олега Кононова в отставку. Прошло два месяца, а именно 11 матчей, ситуация лучше не стала, и тут произошёл неожиданный поворот — торпедовцы возвращают Олега Кононова. Второй заход тренера пока получается лучше, позади четыре матча — ничья и три победы, одна из которых вывела «Торпедо» в четвертьфинал Пути регионов, там автозаводцев ждет матч против «Балтики».

Это важнейший матч для обеих команд. «Факел», проиграв в Хабаровске, позволил догнать себя «Уралу». «Торпедо», даже несмотря на несколько удачных матчей, всё ещё в зоне вылета, и им очки тоже необходимы. И всё-таки, даже несмотря на тонус команд, игра пройдёт в Воронеже, где хозяева обязаны обыгрывать аутсайдера», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

