«Сандерленд» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Сандерленд» — «Эвертон».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36.

«В понедельник вечером «Сандерленд» примет «Эвертон» в заключительном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. На данный момент хозяева поля занимают седьмое место в турнирной таблице с 17 очками из 27 возможных, забито 11, пропущено семь мячей. Это их лучший результат на данном этапе кампании в Премьер-лиге с сезона-1999/2000 (в то время они тоже набрали 17 очков). «Эвертон» после девяти проведённых матчей занимает 15-е место с 11 очками, девять мячей забито, 12 пропущено.

Интересно, что в текущем сезоне «Сандерленд» выиграл пять из девяти матчей АПЛ, что всего на одну игру меньше, чем за весь их последний сезон в Премьер-лиге-2016/2017. «Чёрные коты» могут выиграть три матча подряд в АПЛ впервые с мая 2014 года (тогда была серия из четырёх побед). В предыдущем туре «Сандерленд» добыл три очка в Лондоне, одержав волевую победу над «Челси» 2:1. В этом сезоне АПЛ ни одна команда не набрала больше очков, чем «Сандерленд», в играх, в которых уступала по ходу — семь.

В предыдущем туре «Эвертон» впервые проиграл на своём новом стадионе, пропустив три безответных гола от «Тоттенхэма», что стало его вторым подряд сухим поражением после неудачи в гостях с «Манчестер Сити» (0:2). Под руководством Дэвида Мойеса «Эвертон» не проигрывал три матча подряд с октября 2011 года.

На старте нынешнего сезона «Эвертон» уступил 0:1 в гостях «Лидсу», который вместе с «Сандерлендом» возвратился в Премьер-лигу. В последний раз ливерпульские «ириски» проигрывали подряд новичкам АПЛ в сезоне-2021/2022.

В 16 предыдущих матчах между «Сандерлендом» и «Эвертоном» не было зафиксировано ни одной нулевой ничьи. Так что здесь ожидаю большое количество голов», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».