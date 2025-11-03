«Торонто» — «Питтсбург»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: ТБ 6 за 1.83.

«Торонто» — одна из самых «верховых» команд Восточной конференции НХЛ. В 10 из 12 матчей «Мэйпл Лифс» выигрывала ставка на тотал больше 5.5 шайбы. Средняя результативность игр «Торонто» в этом сезоне составляет семь голов.

У «Питтсбурга» этот показатель чуть ниже (6.4), но это тоже очень много. В этой регулярке «Пингвинз» забрасывали больше трёх шайб в 10 матчах из 13 сыгранных.

Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.83», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».