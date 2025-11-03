«Торонто» — «Питтсбург»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Ставка: ТБ 6 за 1.83.
«Торонто» — одна из самых «верховых» команд Восточной конференции НХЛ. В 10 из 12 матчей «Мэйпл Лифс» выигрывала ставка на тотал больше 5.5 шайбы. Средняя результативность игр «Торонто» в этом сезоне составляет семь голов.
У «Питтсбурга» этот показатель чуть ниже (6.4), но это тоже очень много. В этой регулярке «Пингвинз» забрасывали больше трёх шайб в 10 матчах из 13 сыгранных.
Моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.83», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
