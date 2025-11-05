Букмекеры оценили шансы «Челси» победить «Карабах» в Баку

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Карабах» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.40, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 7.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40.

В то же время аналитики ждут от матча «Карабах» — «Челси» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.