«Ротор» — «Арсенал»: прогноз на матч Первой лиги

Прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Ротор» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

«Ротор» проводит первый домашний матч за три недели и ждёт плотной игры от «Арсенала». У хозяев стабильный курс при Денисе Бояринцеве — команда борется за топ-4. Однако совсем недавно оборона трещала. Потерпели крупное поражение от «Факела» (0:4), которое связано в том числе и с травмой ключевого центрбека Покидышева. Затем был нулевой выезд в Москву к «Родине» с акцентом на дисциплину.

Туляки, в свою очередь, прибудут на кураже после волевой кубковой победы над «Факелом» (3:2). В концовке решил ситуацию выход со скамейки, плюс сработала ставка на скорость на флангах и дальние удары. Команду возглавляет Дмитрий Гунько, и за октябрь «Арсенал» добавил в стандартах. Это будет главным ресурсом в Волгограде.

Дома «Ротор» имеет право насытить опорную зону и снизит темп, попробовать контролировать встречу и не пропустить. «Арсенал» может ответить контратаками и действовать без лишнего риска. Готовился он не в недельном цикле, а потому, вероятно, будет уставший. Ждём матч, в котором цена ошибки превысит желание раскрыться. Берём 1Х через тотал меньше 2.5 мяча.

