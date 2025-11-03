Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов
Комментарии

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!

Букмекеры склоняются к успеху французского клуба. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

В то же время аналитики ждут от матча «ПСЖ» — «Бавария» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android