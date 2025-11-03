«ПСЖ» — «Бавария»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры склоняются к успеху французского клуба. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

В то же время аналитики ждут от матча «ПСЖ» — «Бавария» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.