«Бенфика» — «Байер»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Бенфика» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение португальскому клубу. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

В то же время аналитики ждут от матча «Бенфика» — «Байер» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.