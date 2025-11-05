Скидки
«Бенфика» — «Байер»: прогноз на матч 5 ноября

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Байер» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Байер» не проиграет за 1.84.

«Бенфика» — одно из двух главных разочарований старта общего этапа Лиги чемпионов. После трёх туров в копилке пугающе пусто. Три поражения из трёх возможных с общим счётом 2:6. Зацепиться за топ-24 более чем реально, однако теперь каждая ошибка рискует оказаться фатальной.

«Байер» отстаёт от зоны стыкового раунда всего на одно очко, однако с такой разностью забитых и пропущенных рассчитывать на сильные дополнительные показатели наивно. Значит, нужно набирать максимум очков. И тут к линии букмекеров появляются вопросы. Немецкий клуб после жуткого старта и увольнения Эрика тен Хага встрепенулся.

Выдал солиднейший отрезок в Бундеслиге, догнал всех основных конкурентов. «Бавария», конечно, ушла далеко. На то она и «Бавария». С голами у подопечных Каспера Юльманна проблем нет, играют бодро и задорно. А вот «Бенфика» стоит на грани и обязана побеждать. При этом одолеть на заказ бегущую и умеющую выжимать максимум из свободного пространства команду крайне сложно.

Есть подозрение, что португальцы после провального старта в Лиге чемпионов просто не справятся с давлением. А с дрожащими коленями в плей-офф не пробиться. Брать ли П2 за великолепный коэффициент 3.65 — дело вкуса, а вот скромные Х2 за 1.84 выглядят чудесно. Более сбалансированный вариант — победа немецкого клуба с нулевой форой за 2.60. В случае ничьей произойдёт возврат средств.

