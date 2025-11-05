Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Боруссию» в Лиге чемпионов

Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Боруссию» в Лиге чемпионов
Комментарии

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Боруссия». Такие разные близнецы
«Манчестер Сити» — «Боруссия». Такие разные близнецы

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики ждут от матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android