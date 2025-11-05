Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Боруссию» в Лиге чемпионов

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

В то же время аналитики ждут от матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.