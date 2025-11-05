Скидки
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют в одном из таймов за 1.89.

Будем честны — «Боруссии» сильно помог календарь. Заблудившийся «Ювентус» напрочь забыл о победах и на прошлой неделе по привычке в любой непонятной ситуации сменил тренера. «Атлетик» при всех своих козырях и характере ограничен в ресурсах. А «Копенгаген» в принципе считается одной из слабейших команд общего этапа.

Обесценивает ли это успехи немцев? Ни в коем случае. Но и переоценивать добытые семь очков не стоит. Интереснее отметить некоторую схожесть с ближайшим соперником. Ведь «Боруссия» тоже всякий раз забивала одно и то же количество голов. Только их было не два, а целых четыре. Отгрузить четвёрку энергичным баскам или даже проблемному «Ювентусу» — это уже серьёзно!

Вопросов к обороне гостей хватает, а задавать их в среду будет лично Эрлинг Холанд. У него не забалуешь. Вот и получается, что голы тут обеспечены. На комбинированный вариант 1Х + обе забьют дают нестыдные 1.72, а любители рисковать могут рассмотреть П1 + обе забьют за 2.55. Мы же обратимся к другим вариантам.

Ставка «обе забьют хотя бы в одном из таймов» за 1.89 смотрится особенно хорошо. Немецкий клуб обильно пропускает, зато со скоростью и умением реализовывать пространство проблем не имеет. Потеряешь в центре поля — накажет. Также любопытно, что на П1 в первом тайме предлагают 1.90. «Сити» играет дома, да и вообще не любит откладывать неизбежное. В двух предыдущих турах англичане добивались преимущества уже к перерыву.

