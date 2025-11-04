«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.23.

«Сочи» подходит к игре с эффектом перезапуска. 1 ноября главным тренером стал Дмитрий Михайлов, а в клуб перешёл из НХЛ вратарь Самсонов с контрактом на два сезона. Ранее основу в рамке держал травмированный Хомченко, поэтому приход опытного голкипера — важный фактор. Однако серия поражений затянулась, а перестройка пока только началась.

«Спартак» стабилен при Жамнове и едет в Сочи после домашней победы над ЦСКА. В очных встречах этого сезона красно-белые уже дважды были сильнее: 4:3 в сентябре и 5:3 — буквально недавно. За счёт темпа и реализации большинства добиваются результата. Теперь у «Сочи» добавилась энергия после тренерских перестановок и обменов, но проблемы в обороне и в меньшинстве никуда не делись. Нужно время.

«Спартак» должен навязывать свою скорость и дольше держать шайбу в чужой зоне. «Сочи» с новым тренером и Самсоновым способен уплотнить игру и не отпустить матч далеко, однако ресурсов на длинные отрезки под давлением может не хватить. Берём в качестве ставки, что «Спартак» не проиграет, но тотал будет меньше 5.5 шайбы. В том числе из-за фактора площадки и наличия Самсонова.