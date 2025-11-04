СКА — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 2.00.

СКА принимает столичное «Динамо», и фактор арены здесь важен. Петербуржцы при Игоре Ларионове активно давят сменами и долго держат шайбу в зоне, но результаты оставляют желать лучшего. Нужен импульс. У москвичей при Алексее Кудашове идёт упор на дисциплину и плотную среднюю зону. Ожидаем вязкий старт и осторожную игру спецбригад, ведь цена первого гола будет высока.

По составам есть нюансы. У СКА свежая травма Короткого, а также в список травмированных ранее был внесён Фальковский. Всё это сужает ротацию в обороне и атаке. У московского «Динамо» Мамин набирает форму после повреждения, а по Готовцу и Классону штаб будет осторожен после недавних попаданий шайбой. Готовность оценивают по ходу дела.

СКА дома навяжет свой темп и чаще будет играть первой скрипкой, однако «Динамо» ответит жёсткой обороной и контратаками. Ждём близкий матч, без серьёзного отрыва на табло и с упором на игру в равных составах. Выбор ставки — итоговая победа «Динамо» за счёт своей хорошей нынешней формы (девять побед в 11 играх).