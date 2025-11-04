Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

СКА — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 2.00.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!

СКА принимает столичное «Динамо», и фактор арены здесь важен. Петербуржцы при Игоре Ларионове активно давят сменами и долго держат шайбу в зоне, но результаты оставляют желать лучшего. Нужен импульс. У москвичей при Алексее Кудашове идёт упор на дисциплину и плотную среднюю зону. Ожидаем вязкий старт и осторожную игру спецбригад, ведь цена первого гола будет высока.

По составам есть нюансы. У СКА свежая травма Короткого, а также в список травмированных ранее был внесён Фальковский. Всё это сужает ротацию в обороне и атаке. У московского «Динамо» Мамин набирает форму после повреждения, а по Готовцу и Классону штаб будет осторожен после недавних попаданий шайбой. Готовность оценивают по ходу дела.

СКА дома навяжет свой темп и чаще будет играть первой скрипкой, однако «Динамо» ответит жёсткой обороной и контратаками. Ждём близкий матч, без серьёзного отрыва на табло и с упором на игру в равных составах. Выбор ставки — итоговая победа «Динамо» за счёт своей хорошей нынешней формы (девять побед в 11 играх).

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: холодные головы на «Энфилде»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android