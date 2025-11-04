«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: тотал «Реала» 1-2 гола за 1.65.

«Это уже такая классика европейского футбола. Совсем недавно были два финала между «Ливерпулем» и «Реалом», оба, кстати, остались за мадридцами — 3:1 в Киеве и 1:0 в Париже «Реал» выиграл.

Но с тех пор многое изменилось. Сейчас мадридский «Реал» при Алонсо чрезвычайно хорош. Команда единолично лидирует в чемпионате Испании, идёт только с одной осечкой в мадридском дерби. В последнем туре «Реал» покуражился и 4:0 обыграл «Валенсию», до этого победа в «эль класико». В общем, «Реал» уже набрал девять очков в этой Лиге чемпионов и пока бесперебойно играет.

Команда Хаби Алонсо смотрится действительно очень убедительно и легко, воздушно. Чего нельзя было до последнего уикенда сказать про «Ливерпуль», потому что у «Ливерпуля» шесть очков в Лиге чемпионов, и наконец-то команда прервала печальную проигрышную серию в чемпионате Англии — «Астон Вилла» была бита 2:0. Повезло, конечно, с первым голом, когда Эмилиано Мартинес подарил мяч Салаху, и тот забил, второй добил «Астон Виллу». Но моментики у бирмингемцев были, и оборону «Ливерпуля» сейчас супернадёжной не назовёшь. По-прежнему ищет себя в новой команде Вирц, всё никак не может порадовать результативными действиями, я уж не говорю про Исака, который, откровенно говоря, пока разочаровывает.

Но «Ливерпуль» — «Реал» — это особый матч. Трент Александер-Арнольд возвращается, и ему уготована более жёсткая, как мне кажется, встреча болельщиков красных, нежели Хаби Алонсо, который приезжает в качестве главного тренера мадридского «Реала». В общем, со всех точек зрения матч прелюбопытнейший.

Выделить явного фаворита очень сложно, потому что «Ливерпуль» может обыграть любого, как и может проиграть любой команде. «Реал» вроде бы сейчас настолько хорош, настолько уверен в себе, что, кажется, проблем у него на «Энфилде» может и не быть. Но с другой стороны — девять очков, безопасное положение, и напрашивается вариант, что матч должен получиться результативным. «Ливерпуль» регулярно пропускает в этой Лиге чемпионов — и от «Атлетика», и от «Галатасарая», и в последнем матче от «Айнтрахта». Поэтому, наверное, «Реал» забьёт.

Мбаппе в феноменальной форме, Винисиус горит желанием, ну, не то чтобы извиниться перед Алонсо, но как-то себя проявить, показать, пусть и не забил пенальти в матче с «Валенсией». В общем, «Реал» забьёт. «Обе забьют» — 1.41, совсем скромный коэффициент. Но я выбрал вариант пожирнее: думаю, что «Реал» забьёт, но вряд ли забьёт больше двух. Поэтому мой вариант — мультиколичество голов мадридского «Реала» в этой встрече: 1-2 гола. Коэффициент не самый жирный — 1.65, но почему бы его не заиграть. Вряд ли «Реал» забьёт три на «Энфилде», меньше одного, я сомневаюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».