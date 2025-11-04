«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.60.

«Чистая победа «Реала». Сложно представить, что «Ливерпуль» в своей форме сможет что-то противопоставить такому «Реалу», который находится в отличной форме. Поэтому «Реал» точно выиграет.

Мне кажется, что Беллингем забьёт. Он сейчас очень хорош и много вбегает со второй линии, и гол «Барсе» тому подтверждение. И вообще мне нравится, что Беллингем становится таким, каким был до травмы.

И, конечно же, угловые. Ставим на тотал больше (10,5) между двумя такими командами — я думаю, они их ещё в первом тайме подадут», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».