«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: тотал «Реала» больше 1.5 гола за 1.93.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Центральный матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в Ливерпуле, где «Ливерпуль» сыграет против мадридского «Реала». Это две очень сильные команды, которых относят к фаворитам Лиги чемпионов.

Но, на мой взгляд, на данный момент «Реал» гораздо сильнее. Мадридцы и в чемпионате Испании идут на первом месте с отрывом. И в Лиге чемпионов «Реал» все три игры до этого выиграл. «Ливерпуль» же сейчас только третий в чемпионате Англии. Там клуб потерпел четыре поражения подряд. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» тоже уступил на выезде «Галатасараю».

«Ливерпуль» очень много пропускает, а вот «Реал» забивает постоянно. Я думаю, что мерсисайдцы дома способны забить гол, но «Реал» со своей сумасшедшей атакой в любом случае забьёт больше.

Первый мой прогноз – «Реал» забьёт больше 1.5. Второй прогноз – «Реал» выиграет один из таймов. Третий прогноз – чистая победа «Реала». И четвёртый мой прогноз – это комбинированная ставка: обе команды забьют и тотал матча больше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

