«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.70.

«Очень жду вторник и матчи Лиги чемпионов, потому что в этот день вечером и «Бавария» — «ПСЖ», и, конечно же, «Ливерпуль» — «Реал». Очень сложно определиться с выбором, хорошо, что можно смотреть сразу несколько матчей. Но сейчас мы говорим о прогнозе на встречу «Ливерпуль» — «Реал».

«Ливерпуль» оказался в непростом положении. Команда, которая ещё относительно недавно лидировала в английском чемпионате, теперь уже достаточно низко опустилась. Шесть поражений в последних восьми матчах во всех турнирах — конечно, это не устраивает Арне Слота и его суперусиленный летом состав. «Ливерпуль» потратил рекордные для себя деньги, появилось много новых игроков, но результаты пока стоят на месте. В последнем туре в Англии «красные» наконец-то победили: дома против очень крепкой «Астон Виллы» Унаи Эмери. И, честно говоря, когда счёт стал 2:0 и впереди был большой отрезок второго тайма, «Астон Вилла» так прижала «Ливерпуль», что если бы на месте её игроков были футболисты «Реала» — а это произойдёт совсем скоро — мерсисайдцы, на мой взгляд, точно пропустили бы минимум один мяч.

Потому что у «Реала» фантастический сезон выдаёт Килиан Мбаппе. Недавно ему вручили «Золотую бутсу», а в начале этого сезона он забивает ещё больше, чем в начале прошлого в составе мадридского клуба. Джуд играет, с Винисиусом Хаби Алонсо примирился, Родриго выходит на замену, а Эндрик в матче с «Валенсией» наконец-то сыграл и получил свои минуты. «Реал» проиграл «Атлетико» — это было больно, дерби — но всё остальное выигрывает. И в Лиге чемпионов хороши, и в чемпионате идут на первом месте. Победа в «эль класико» 2:1 — тоже жирный плюс в тренерской карьере Хаби Алонсо.

Что будет, когда команды встретятся на «Энфилде»? «Ливерпуль» дома, свои болельщики, очень хороший состав. «Реал» по уровню игры точно лучше, чем был в прошлом сезоне. Поэтому я бы ждал моменты со стороны обеих команд, но и на этом они вряд ли остановятся», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».