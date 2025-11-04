«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.65.

«Хорошая игра будет, две классные команды. Но психологически, наверное, «Реалу» будет попроще в этом матче. «Ливерпуль» шесть из восьми последних матчей проиграл. Не знаю, что происходит, потому что «Ливерпуль» — это та команда, которая всегда добивалась результата и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. А сейчас у них очень большой спад. И психологически им будет тяжело.

«Реал», думаю, подойдёт к этому матчу в хорошем настроении. Но матч пройдёт на «Энфилде», а там поддержка болельщиков немного другая. Это Лига чемпионов, и «Ливерпуль», скорее всего, даст бой. Думаю, будет обоюдоострая игра. «Ливерпуль» всегда атакует хорошо и активно. У «Реала» тоже группа атаки сумасшедшая. Здесь нас ждёт матч-качели. Мне кажется, в данном матче три-четыре мяча будет забито однозначно, потому что эти команды любят и умеют забивать.

«Реал», думаю, воспользуется тем, что у «Ливерпуля» сейчас психологические проблемы, как минимум в обороне — англичане много пропускают, там не всё хорошо. Поэтому команда Хаби Алонсо этим воспользуется. Я думаю, что мадридская команда победит на выезде. Будут забитые мячи — играют две такие команды, которые свои моменты решают. Но «Реал» просто забьёт на один мяч больше и выиграет», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».