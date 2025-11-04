Скидки
«Ливерпуль» — «Реал»: получи 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ

4 ноября «Ливерпуль» примет «Реал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 22:00 мск. Пока англичане и испанцы бьются за победу, все новые клиенты БЕТСИТИ могут получить три фрибета по 500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов мерсисайдцы испытывают сложности в обороне, что подтверждает статистика. Коллектив Арне Слота пропустил во всех трёх матчах общего этапа. Англичане стартовали с домашней победы над «Атлетико» (3:2), но затем сенсационно проиграли на выезде «Галатасараю» (0:1). И всё же они сумели реабилитироваться, разгромив в гостях «Айнтрахт» (5:1).

«Реал» без видимых проблем двигается по дистанции общего этапа. Подопечные Хаби Алонсо набрали максимально возможные после трёх туров девять очков. При этом они пропустили всего однажды — в стартовом туре против «Марселя» (2:1). После мадридцы уже не позволяли соперникам поразить свои ворота, разгромили в гостях «Кайрат» (5:0) и взяли верх в домашней встрече с «Ювентусом» (1:0).

Гости подходят в грядущему противостоянию в хорошем настроении. 26 октября они одолели «Барселону» в «класико» (2:1). Один из мячей записал на свой счёт Килиан Мбаппе. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов французский форвард тоже держит высокую планку и забил пять из восьми голов мадридцев.

По итогам трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Реал» расположился в лидирующей пятёрке команд. «Ливерпуль» отстаёт от соперника на три очка и идёт на 11-м месте.

