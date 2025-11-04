«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Париже

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: ничья за 4.17.

«Какая вывеска, конечно, сумасшедшая. Я думаю, что наряду с «Ливерпулем» и «Реалом» — это фантастика. «ПСЖ» и «Бавария» сейчас в хорошем состоянии. Во-первых, и те, и другие идут в своих чемпионатах первыми. Плюс «Бавария» установила рекорд, одержав на старте сезона все 15 побед подряд. Поэтому, конечно, битва будет интересной.

Опять же возвращаемся к формату Лиги чемпионов. Я думаю, что до сих пор многие его не совсем понимают, потому что попадание в восьмёрку или 24 команды этим клубам обеспечено. С какого места — неважно. Потому что мы в прошедшем розыгрыше видели, что место в таблице не играет никакой роли. Единственное, будет лишняя игра у кого-то. Но эти команды всё равно будут наверху.

Я думаю, что небольшое преимущество в этом матче будет на стороне «Баварии». Всё-таки мюнхенцы беспрепятственно пронеслись по всем своим соперникам в этом сезоне. «ПСЖ», конечно, действующий победитель ЛЧ и играет дома. Но несколько игр чемпионата смотрел, команда иногда выигрывает с трудом.

Скорее всего, всё равно будет ничейный результат. Я думаю, что никто не расстроится: наберут по одному очку и спокойненько будут готовиться к своим играм чемпионата. А потом наберут те очки, которые нужны будут для уверенного выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Опять же многое будет зависеть ещё от фарта. Всё-таки в футболе многое решает именно фарт», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».