«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов 4 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 за 2.00.

«ПСЖ» в этом сезоне во французской Лиге 1 не выглядит так мощно, как это было год назад. Прошло 11 туров, и столичная команда уже успела трижды сыграть вничью и даже проиграть своему принципиальному сопернику — «Марселю». И даже так с 24 очками парижане возглавляют турнирную таблицу. Что касается Лиги чемпионов, тут «ПСЖ» пока выглядит мощно: в 1-м туре разгромили «Аталанту», а затем в концовке вырвали победу в Барселоне. В прошлом туре парижане играли в Леверкузене и просто камня на камне не оставили от обороны немцев, разгромив их 7:2.

«Бавария» за год с небольшим при Венсане Компани превратилась из команды, которая бесславно позволила «Байеру» стать чемпионом, в очередную реинкарнацию настоящей немецкой машины. В Бундеслиге мюнхенцы в минувшие выходные разгромили Леверкузен и со 100-процентным показателем очков лидируют, опережая ближайшего преследователя на пять очков. В Кубке Германии уже преодолели два раунда и теперь поедут в Берлин. Да и в Лиге чемпионов «Бавария» безупречна, позади три тура — три победы с общей разницей 12:2.

Нас ждёт центральный матч 4-го тура, встречаются две команды, которые пока идут без потерь, но кто-то, а может, и обе, оступится. Пока и французы, и немцы хороши в атаке и мало пропускают. Но в этой встрече вряд ли мы увидим игру строго на результат, скорее будет попытка показать, чья же атака лучше. Да и недавний клубный ЧМ нельзя забывать, ведь именно «ПСЖ» выбил «Баварию» в 1/4 финала, а значит, немцы захотят ещё и поквитаться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».