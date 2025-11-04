«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 за 2.16.

«4-й тур групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт». Наверное, можно сказать о том, что у обеих команд не так всё гладко прошло в первых трёх турах ЛЧ. И у тех и у других по два поражения и по одной победе.

Но, внимание, «Айнтрахт» все матчи закончил с одинаковым счётом 5:1. Учитывая их сверхрезультативную игру и в чемпионате Германии (в девяти турах за матч в среднем было 4.55 забитых гола), то один из возможных прогнозов, естественно, — это тотал в матче больше 3. Футболисты «Наполи» лишь раз на своём поле не смогли забить, и это было в последнем туре Серии А против «Комо» — матч закончился со счётом 0:0. Так что вариант с тоталом, можно сказать, железобетонный. Также можно рассмотреть победу «Наполи». Итальянцы провели на своем стадионе шесть матчей и лишь раз не сумели одержать победу.

А я, пожалуй, составлю комбо из победы хозяев и верха. То, что будут голы, я не сомневаюсь. Да и очки неаполитанцам пора тоже набирать. Потому что в конце ноября дома итальянцы принимают «Карабах», но потом-то «Бенфика» и крепкий «Копенгаген» на выезде, а в последнем туре «Челси», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».