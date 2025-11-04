«Славия» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов в Чехии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Славия» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 2.34.

«4 ноября в Прагу пожалует единоличный лидер нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Арсенал», чтобы сыграть матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против местной «Славии», которая также идёт во главе турнирной таблицы 1-й футбольной лиги Чехии, правда, опережая своих земляков из «Спарты» лишь по лучшей разности мячей. В общем этапе ЛЧ «Славия» — действующий чемпион страны — занимает 28-ю позицию среди 36 участников, набрав два очка после двух ничьих (дома с норвежским «Будё-Глимт» 2:2 и в гостях с итальянской «Аталантой» 0:0) и одного поражения (на выезде от миланского «Интера» 0:3). «Арсенал» — один из пяти клубов, которые показывают 100-процентный результат, выиграв три первых матча (в гостях у испанского «Атлетика» в Бильбао 2:0, дома в Лондоне у греческого «Олимпиакоса» из Пирея 2:0 и испанского «Атлетико» из Мадрида 4:0). Кроме того, наряду с миланским «Интером» «канониры» относятся всего лишь к двум командам в нынешней ЛЧ, которые пока не пропустили в свои ворота ни одного мяча.

Сравнительно недавно, четыре года назад, футбольная судьба свела соперников в четвертьфинале Лиги Европы. В первом матче на поле родного «Эмирейтс» «Арсенал», считавшийся безусловным фаворитом, был вынужден довольствоваться ничьей 1:1, но в «ответке» в Праге не оставил красно-белым ни малейшего шанса, разгромив их 4:0. Кстати, в составах обеих команд и сегодня играют несколько героев тех баталий.

Несмотря на то что матч будет проходить на пражском стадионе «Эден», шансов на победу у хозяев мало. «Арсенал» сегодня представляет из себя команду практически без слабых мест с безупречной обороной. В 15 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «канониры» проиграли всего один раз (в гостях «Ливерпулю» в 3-м туре АПЛ 0:1), выиграв в 13 и однажды сыграв вничью (дома с «Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ 1:1), забив 30 мячей и пропустив всего 3», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».