«Будё-Глимт» — «Монако»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Норвегии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.70.

«Будё-Глимт» становился чемпионом Норвегии четырежды за последние пять лет, лишь раз «Мольде» смог за это время нарушить гегемонию. Сейчас очередной турнир подходит к концу, впереди ещё несколько туров, и пока лидирует «Викинг», но «Будё-Глимт» отстаёт всего на одно очко. Но давайте к Лиге чемпионов, норвежцы, взяв титул год назад, в очередной раз играли в квалификации, но на сей раз, впервые в истории, смогли пройти в групповой этап. Позади уже три тура, и в активе у «Будё-Глимт» две ничьих и поражение от «Галатасарая».

«Монако» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Франции на третьей строчке и получил прямую путёвку в главный клубный турнир Европы — Лигу чемпионов. Там монегаски уже провели три матча — в 1-м туре разгромно проиграли в Брюгге, а затем дважды дома сыграли вничью: сначала с «Манчестер Сити», а затем и с «Тоттенхэмом». А вот что касается чемпионата Франции, то там «Монако» пока выглядит так себе. После 11 туров шесть побед, две ничьих и три поражения, что позволяет команде Себастьена Поконьоли располагаться на пятой строчке.

Что радует — так это возвращение Александра Головина, российский полузащитник уже успел даже отметиться дублем в ворота «Нанта». Но уже в следующем матче Саше себя проявить не удалось, а его команда проиграла дебютанту. «Будё-Глимт» сейчас ждёт домашняя игра в Лиге чемпионов, но пока ещё нет побед, и норвежцы захотят себя проявить. Но и французам очки нужны, поэтому я жду обоюдоострую игру», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».