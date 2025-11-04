«Сочи» — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта России, тренер и хоккейный эксперт Борис Миронов предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Клуб из курортной столицы России – один из самых неудобных соперников для «Спартака» в этом сезоне. В начале сентября красно-белые победили сочинцев только благодаря судейству. 10 дней назад пропустили от черноморцев трижды и не обошлись без нервной концовки. А в воскресенье в гостях и вовсе уступили 2:5. Предпринятая тренером Жамновым попытка ротации состава провалилась. Резервисты и представители ВХЛ в одну калитку уступили главному аутсайдеру Запада.

Теперь московский клуб, скорее всего, возьмёт реванш – но никаких разгромов ждать не стоит. Даже если в состав поставят всех лидеров, самый вероятный исход – победа гостей с разницей в две шайбы. Матч получится результативным. В шести как минимум заброшенных шайбах уверен — вратари обеих команд далеки от идеала, оборона тоже, в трёх предыдущих встречах этих соперников было 22 гола. Результативность, как видите, весьма неплохая», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».