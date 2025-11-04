Скидки
СКА — «Динамо» Москва: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта России, тренер и хоккейный эксперт Борис Миронов предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)    

«Из девяти матчей с топ-клубами СКА в этом чемпионате выиграл всего два. У минского «Динамо» (в овертайме, за счет расхлябанности гостей). И у «Автомобилиста» — благодаря шайбе, которую нельзя было засчитывать. Статистика очевидна. Невские армейцы в своем нынешнем виде просто не способны обыгрывать серьёзных соперников. Возьмите последний визит к чемпиону – несмотря на приличный счёт 2:3, в пятницу в Ярославле «Локомотив» доминировал над командой Ларионова во всех аспектах. И мог забить сколько угодно – просто ход матча не требовал повышенной самоотдачи.

Вот и против «Динамо» шансов немного. Бело-голубые нащупали эффективную оборонительную модель, благодаря которой могут «засушить» и более эффективно атакующих соперников. Нападению СКА разгуляться гости точно не дадут. А свои три шайбы за счёт большего тактического разнообразия точно забьют. В этом матче вряд ли будет больше пяти голов, а московская команда в итоге победит», — приводит слова Миронова «ВсёПроСпорт».

