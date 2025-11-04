«Сочи» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 4 ноября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 6.5 за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Удивительно, но команда хоккейного клуба «Сочи» прервала свою серию поражений из девяти матчей именно в игре с коллективом Алексея Жамнова два дня назад. Теперь наступает пора второго противостояния, которое поможет определиться в характере тех перестроений, которые начали происходить в черноморском клубе. Приглашение Самсонова на роль первого вратаря — это безусловный успех менеджмента сочинцев, что бы кто ни говорил о проблемах Ильи в Национальной хоккейной лиге. Самсонов после переезда тут же встал в ворота и достойно провёл 40 минут на площадке. Не уверен, что Илья сможет и во второй игре действовать настолько же круто. Да и запаса сил пока может не хватить на дистанцию всей игры.

«Спартак» же после второй победы в московском дерби с ЦСКА в Сочи выступил неудовлетворительно. Сработало больше футбольное правило бывших — Уилл Биттен показал, что красно-белые зря отказались от него по ходу прошлого регулярного чемпионата. Сохранится ли такой запал у «Сочи» на вторую игру за три дня и на третий очный матч за девять дней между коллективами?

Думаю, что «Спартак» одержит тяжёлую, трудовую победу. Жамнов пересоберёт команду, перетасует звенья и игроков в них. Это даёт пользу на короткой дистанции одного-двух матчей. На более длительный период времени москвичи не смотрят в будущее. Но нынешний соперник, наконец завершивший свою серию неудач, конечно, вряд ли предстанет перед «Спартаком» чем-то монолитным. У него ведь тоже никакой стабильности нет», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».