Стали известны шансы «Карабаха» в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Стадион «Сан-Сиро», Италия, 5 ноября. «Интер» принимает «Кайрат» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.04, что приблизительно составляет 94% вероятности.

Ничья идёт за 17.0 (4%), а победа «Кайрата» оценивается в 41.0 (2%).

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.17.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.70. Гол Лаутаро Мартинеса идёт за 1.40.