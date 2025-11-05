Скидки
«Интер» — «Кайрат»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Кайрат»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Интер» победит с форой (-3.5) за 2.10.

«Интер» забирает мяч, душит позиционно и через стандарты, «Кайрат» садится низко, экономит энергию и ждёт редких-редких шансов после подбора или длинной передачи на Сатпаева. Если хозяева откроют счёт в первом тайме, ритм встречи окончательно уйдёт под их контроль.

«Интер» победит и, скорее всего, всухую. Класс, глубина состава и домашний фактор перевешивают в пользу принимающей стороны. А отсутствие Мхитаряна компенсируется общей структурой Киву, которая и так работает. Базовый сценарий — «нерадзурри» выиграют со счётом 3:0 или 4:0. Если «Кайрат» поймает свой момент на переходе в контратаку или стандарте, может забить, но это едва ли спасёт от разгрома.

