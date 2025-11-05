«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ЦСКА не проиграет «Динамо» Мх + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ для соперников пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене». Домашний фактор у махачкалинского «Динамо» весомый: поле и трибуны помогают команде играть проще и прямее, добывать результат. Но класс оппонента выше — ЦСКА привык вести мяч и контролировать темп даже на выезде.

У ЦСКА травмирован Акинфеев, но в Кубке России так и так обычно играет Тороп. А вот свежая потеря в обороне может стать ключевой — Мойзес выбыл на пару недель. Команда Биджиева, в свою очередь, стала аккуратнее действовать без мяча, однако центр поля испытывал кадровые потери. Глубина здесь не идеальная. Ротация может пострадать.

ЦСКА постарается задавить соперника контролем и стандартами, но «Динамо» ответит плотной обороной и редкими выпадами. Ждём осторожного темпа без обмена сериями моментов. Оптимально взять «ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча». Торопиться армейцам некуда, ответная встреча пройдёт дома. А махачкалинцы голами обычно радуют не так много.