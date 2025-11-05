Скидки
Названы шансы «Барселоны» победить «Брюгге» в Лиге чемпионов

Стадион «Ян Брейдель», Бельгия, 5 ноября. «Брюгге» принимает «Барселону» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно составляет 67% вероятности.

Ничья идёт за 4.25, а победа «Брюгге» оценивается в 5.50.

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.33.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.44.

