«Брюгге» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов в Бельгии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Барселона» победит в 1-2 мяча за 2.34.

Стартовый отрезок под шум трибун и стандарты — ключевая карта хозяев. Тут может помочь опыт «десятки» Ханса Ванакена. Ответ гостей — контроль ритма и индивидуальные качества атакующих футболистов в финальной трети. Если «Брюгге» не получит быстрый гол, игра перейдёт в удобную для «Барселоны» позиционную фазу. И здесь уже жди осаду со всеми вытекающими.

Прогнозируем в итоге, что «Барселона» победит. Правда, в один-два мяча. У гостей выше класс в завершении и больше вариантов усилить игру по ходу, это факты. Однако «Брюгге» после 0:4 и без голкипера вынужден думать о балансе и цепляться хотя бы за какие-нибудь очки. Так что слишком много голов, как видят букмекеры, мы бы ждать не стали. Базовый сценарий — 2:0 или 2:1 в пользу каталонцев.

