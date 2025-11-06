«Штурм» — «Ноттингем Форест»: определён фаворит матча Лиги Европы

5 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся «Штурм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 58% вероятности.

Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики ждут от матча «Штурм» — «Ноттингем Форест» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.