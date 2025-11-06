Скидки
«Штурм» — «Ноттингем Форест»: прогноз на игру в Австрии

«Штурм» — «Ноттингем Форест»: прогноз на игру в Австрии
Прогноз на матч Лиги Европы «Штурм» — «Ноттингем Форест» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Штурм» победит с форой (+1) за 1.70.

На сегодня Лига Европы — единственная отрада англичан. Четыре очка в трёх турах. Любопытно, что всякий раз забивали по два мяча. Ничья с «Бетисом» в Испании (2:2), домашнее поражение от «Мидтьюллана» (2:3) и на удивление уверенная победа над выдающим мощный сезон «Порту» (2:0).

В выходные «Ноттингем» сражался с «Манчестер Юнайтед», а уже в воскресенье будет принимать «Лидс». Этот клуб входит в число прямых конкурентов по борьбе за выживание. Так что престиж Лиги Европы, разумеется, никуда не денется, но ротация наверняка произойдёт. Тот редкий случай, когда лететь в середине недели в Австрию — сомнительное удовольствие.

Пожалуй, на таком фоне букмекеры несколько переоценивают англичан. Свой гол они наверняка найдут, этого даже может хватить для победы. В то же время выпрыгивать из штанов смысла нет. Силы ещё пригодятся. Победа «Штурма» с форой (+1) за 1.70 смотрится надёжно, вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Ноттингем Форест» за 2.10. Ждём чего-то в духе 1:1 или 0:1.

