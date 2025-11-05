«Ливерпуль» победил «Реал» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 15.0

В матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Ливерпуль» обыграл мадридский «Реал» на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 61-й минуте полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер забил единственный гол во встрече.

Букмекеры отдавали минимальное преимущество англичанам. Ставки на победу «Ливерпуля» принимались с коэффициентом 2.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2470 рублей. Победа «Реала» шла за 2.77, ничья — за 3.90.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.75, на «обе забьют — нет» — 2.80. Ставки на победу «Ливерпуля» со счётом 1:0 принимались с коэффициентом 15.0.