«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.80.

«Немного про регламент соревнования. Команды сыграют два матча — дома и на выезде. В случае поражения одной из команд турнир для них не закончится. Проигравшая команда продолжит участие в турнире в нижней сетке — Пути регионов. Так что результат для команд, конечно же, важен, но право на ошибку они имеют.

«Оренбург» провёл хороший матч с точки зрения качества игры и результата, был обыгран «Сочи» дома 3:1. Это была первая победа под руководством нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. Конечно же, состав у «Краснодара» сильнее, но есть несколько плюсов у хозяев, которые могут уравнять шансы. Снова игра на своём поле, а это значит больше времени на восстановление и подготовку к матчу. Искусственный газон, поддержка болельщиков и, конечно же, победа в последней игре!

Гости в последнем матче чемпионата добились победы над московским «Спартаком» 2:1. Но при этом два игрока (Диего Коста и Джон Кордоба) получили красные карточки, а Кривцов жёлтую — следующий матч в Калининграде они пропускают. Сразу возникает вопрос, будут ли эти игроки играть в Оренбурге. Если да, то это будет очень мощное усиление кубкового состава гостей. Здесь смотрится вариант с голом Джона Кордобы. Ему хватит хотя бы одного тайма для этого!

А я выбираю аккуратный и практически беспроигрышный вариант — победа «Краснодара» + тотал больше 1.5. У меня нет сомнений, что гости победят и забьют минимум два, но могут и пропустить, поэтому не выбрал фору гостей с (-1). Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».