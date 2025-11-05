«Оренбург» — «Краснодар»: ставка Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и его тотал больше 1.5 за 1.80.

«Соперниками «Оренбурга» на групповом этапе Кубка России стали «Зенит», «Рубин» и «Ахмат», сразу после жеребьёвки было понятно, что петербуржцы выйдут дальше, а остальные три команды будут бороться за оставшиеся путёвки. Так и вышло — «Зенит» финишировал первым, не потеряв ни одного очка. А вот в противостоянии трёх остальных команд оренбуржцы оказались успешнее, они дважды обыграли «Ахмат», а с «Рубином» обменялись домашними победами и со второй строчки продолжат участие в Пути РПЛ.

«Краснодару» жеребьёвка группового этапа Кубка России отправила в соперники московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи». Стартовала команда Мурада Мусаева в турнире с неожиданного домашнего поражения от самарцев, но дальше только добирала. Следующие три матча были гостевые, и краснодарцы всех соперников по очереди переиграли с общим счётом 10:3. Затем дома забрали два очка в серии пенальти против «Динамо» и досрочно финишировали на первой строчке. Последний тур был формальностью, но «Краснодар» и в нём забрал победу, разгромив «Сочи» 3:0.

Важно, что нас ждёт матч 1/4 финала Пути РПЛ, и тут предусмотрено противостояние из двух игр, ответная встреча пройдёт в конце ноября. Казалось бы, дома «Оренбург» должен попробовать зацепиться. Так и есть, но существует важный нюанс. Сразу несколько важнейших для «Краснодара» футболистов наполучали разных карточек и следующий тур пропустят, а значит, с большой долей вероятности выйдут в Оренбурге с первых минут. Это Кордоба, Аугусто, Кривцов и Коста. При таком раскладе я верю в успех команды Мурада Мусаева», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».