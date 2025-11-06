«Бетис» — «Лион»: стал известен фаворит матча в Испании

«Ла Картуха», Испания, 6 ноября. «Бетис» принимает «Лион» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. С сезона-2025/2026 «Бетис» временно играет на другом стадионе из-за реконструкции «Бенито Вильямарин», но всё равно получит должную поддержку. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 52% вероятности.

Ничья идёт за 4.10, а победа «Лиона» оценивается в 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что игра получится результативной. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.72.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61.