«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2 за 1.70.

«В Каспийске динамовцы Махачкалы сыграют с ЦСКА. И так уж получилось по календарю и по раскладам, что Махачкала и ЦСКА сыграют два матча подряд, будет ещё матч чемпионата в выходные. А сейчас кубковая игра. Понятно, что составы будут несколько отличаться от матча чемпионата. Но сейчас Махачкала в очень хорошем функциональном тонусе, в определённой уверенности после победы над «Крыльями». И плюс не самое хорошее качество газона на «Анжи Арене». Думаю, это идёт бонусом для динамовцев Махачкалы.

У ЦСКА изменений по составу будет предостаточно, потому что, скорее всего, Челестини даст сыграть тем, кто мало играет. А это ребята миниатюрные, ребята не очень крупные. И Махачкала просто может армейцев поддавить. Понятно, что у ЦСКА легковесная атака. Кроме Мусаева, никого не осталось впереди, только один Тамерлан. Из-за травмы не будет Алеррандро, не будет Мойзеса в ближайшие две недели.

Учитывая двухматчевое противостояние, мне кажется, игра в Каспийске не получится закрытой. Просто Махачкала заставит играть ЦСКА в комфортный для себя футбол. И вот тут уже многое зависит от реализации. Если реализация не подведёт, то голы должны быть. Мой прогноз на матч — «тотал больше 2» за 1.7», — приводит слова Генича «РБ Спорт».