Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Лион»: прогноз «Чемпионата»

«Бетис» — «Лион»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Лион» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Бетис» победит + обе забьют за 3.35.

Материалы по теме
«ПСЖ» в фаворитах, но все топ-клубы рядом! Кто выиграет Лигу чемпионов?
«ПСЖ» в фаворитах, но все топ-клубы рядом! Кто выиграет Лигу чемпионов?

«Бетис» наверняка попытается воспользоваться домашним преимуществом и не лучшей игрой соперника в гостях, попробует задавить оппонента активными заходами на чужую половину поля. «Лион» может ответить средним блоком и переходами в контратаки после отбора. Если хозяева аккуратно сыграют без мяча и не подарят стандарты у своей штрафной, гостям останется меньше способов добраться до ударной позиции.

На наш взгляд, на таком фоне «Бетис» может оказаться ближе к победе в один мяч. На «Ла Картухе» у испанской команды работают темп и прессинг, а у французского клуба выбиты важные фланговые игроки. И всё же базовый сценарий — победа «Бетиса» именно со счётом 2:1.

«Лион» может быть нестабилен на выезде, но забивает исправно, а соперник по своей природе не против устроить яркое шоу. На голы здесь должно быть богаче, чем в матче «Ливерпуль» — «Реал».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android