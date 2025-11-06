«Бетис» — «Лион»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Лион» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Бетис» победит + обе забьют за 3.35.

«Бетис» наверняка попытается воспользоваться домашним преимуществом и не лучшей игрой соперника в гостях, попробует задавить оппонента активными заходами на чужую половину поля. «Лион» может ответить средним блоком и переходами в контратаки после отбора. Если хозяева аккуратно сыграют без мяча и не подарят стандарты у своей штрафной, гостям останется меньше способов добраться до ударной позиции.

На наш взгляд, на таком фоне «Бетис» может оказаться ближе к победе в один мяч. На «Ла Картухе» у испанской команды работают темп и прессинг, а у французского клуба выбиты важные фланговые игроки. И всё же базовый сценарий — победа «Бетиса» именно со счётом 2:1.

«Лион» может быть нестабилен на выезде, но забивает исправно, а соперник по своей природе не против устроить яркое шоу. На голы здесь должно быть богаче, чем в матче «Ливерпуль» — «Реал».