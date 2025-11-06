«Рейнджерс» — «Рома»: назван фаворит матча Лиги Европы

«Айброкс», Глазго (Шотландия), 6 ноября. Местный «Рейнджерс» принимает итальянскую «Рому» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно составляет 56% вероятности.

Ничья идёт за 3.80, а победа «Рейнджерс» оценивается в 4.33

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.