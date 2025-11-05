«Динамо» Махачкала — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч Кубка России в Каспийске

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Динамо» из Махачкалы удивляет: четыре поражения за 10 матчей, все они пришлись на встречи с топ-соперниками — двумя грандами, «Балтикой» и домашним «Рубином». Однако в целом хозяева демонстрируют стабильность: всего одно поражение в шести матчах [Кубка] без учёта последнего тура с «Спартаком», где результат уже не решал многое. За шесть встреч Кубка России подопечные Хасанби Биджиева забили девять мячей — больше, чем за 14 туров РПЛ, особенно радует их слаженная игра при ротации состава. Ожидаю увидеть интересные игровые взаимодействия от алжирской связи – Мохамеда Аззи и Хуссема Мрезига.

Красно-синие постепенно исчерпывают энергию: после крупного поражения от «Локомотива» гости выиграли три раза подряд, однако соперники оказались слабее. Функциональное состояние не на высоте, футбол Фабио Челестини интенсивный, но из-за короткой скамейки может дать сбои. В Кубке группа пройдена без поражений: три победы и ничьи, при этом ротации были умеренными. Сохраняется атакующая игра армейцев, но временами не хватает баланса. В среднем забивают 1,5 гола за матч, большинство в пяти из шести игр. Интересно будет понаблюдать за работой молодого голкипера гостей Владислава Торопа.

ЦСКА с Фабио Челестини — атакующая команда, входящая в топ-5 по результативности, забивает в среднем 1,5 гола в Кубке, но пропускает в четырёх из шести матчей. Махачкалинцы же забивали во всех играх группы. Можно смело выбрать ставку «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».