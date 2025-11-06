Скидки
«Рейнджерс» — «Рома»: прогноз на матч в Шотландии

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Рома» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Рейнджерс» ищут преимущества на стандартах и изолируют фланги для навесов от Тавернье. Это может сработать и теперь. Однако «Рома» хорошо давит своим прессингом и ловит на ошибках при первом пасе. Если клуб из Глазго сумеет избежать лишних фолов у своей штрафной, римлянам будет сложнее использовать собственную сильную карту.

В итоге прогнозируем осторожную и напряжённую игру с минимальным перевесом гостей в качестве решений. «Рома» ближе к успеху лишь за счёт структуры Гасперини и более высокого уровня исполнителей. «Айброкс» же уравнивает шансы, «Рейнджерс» не стоит недооценивать. Возможный сценарий — ничья или минимальная победа «Ромы» при «низовом» тотале.

