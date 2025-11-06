Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья за 3.50.

Материалы по теме
«ПСЖ» в фаворитах, но все топ-клубы рядом! Кто выиграет Лигу чемпионов?
«ПСЖ» в фаворитах, но все топ-клубы рядом! Кто выиграет Лигу чемпионов?

«Спартак» и «Локомотив» играют первый матч четвертьфинала Пути РПЛ в Москве. Поскольку формат двухматчевый, темп вначале будет осторожным. Рисковать лишний раз не имеет смысла. Для хозяев это шанс взять реванш за августовскую неудачу, получить задел перед ответной игрой и забыть свежее поражение от «Краснодара» в РПЛ.

У красно-белых продолжает лечиться Бабич — важная потеря в обороне. Вратарскую линию держит Максименко, но в Кубке России обычно играет Помазун. Деян Станкович пока что по-прежнему у руля, и ему что-то нужно делать с обороной. У гостей — Михаил Галактионов, который попробует пережить первое поражение в сезоне в РПЛ (от «Зенита» на прошлых выходных). У железнодорожников, кстати, под вопросом участие Пиняева, тренерский штаб аккуратно возвращает его после повреждения.

Дома «Спартак» постарается контролировать мяч и давить через стандарты, а «Локомотив» ответит плотной средней зоной и скоростными выходами в контратаки. Однако преимущественно ждём осторожный футбол. У хозяев набежало много поражений, ещё одно будет лишним. Да и гостям стоит сыграть на результат, чтобы совсем не расклеиться после 0:2 от «Зенита».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android