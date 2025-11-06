«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья за 3.50.

«Спартак» и «Локомотив» играют первый матч четвертьфинала Пути РПЛ в Москве. Поскольку формат двухматчевый, темп вначале будет осторожным. Рисковать лишний раз не имеет смысла. Для хозяев это шанс взять реванш за августовскую неудачу, получить задел перед ответной игрой и забыть свежее поражение от «Краснодара» в РПЛ.

У красно-белых продолжает лечиться Бабич — важная потеря в обороне. Вратарскую линию держит Максименко, но в Кубке России обычно играет Помазун. Деян Станкович пока что по-прежнему у руля, и ему что-то нужно делать с обороной. У гостей — Михаил Галактионов, который попробует пережить первое поражение в сезоне в РПЛ (от «Зенита» на прошлых выходных). У железнодорожников, кстати, под вопросом участие Пиняева, тренерский штаб аккуратно возвращает его после повреждения.

Дома «Спартак» постарается контролировать мяч и давить через стандарты, а «Локомотив» ответит плотной средней зоной и скоростными выходами в контратаки. Однако преимущественно ждём осторожный футбол. У хозяев набежало много поражений, ещё одно будет лишним. Да и гостям стоит сыграть на результат, чтобы совсем не расклеиться после 0:2 от «Зенита».