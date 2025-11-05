«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 5 ноября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо».

Ставка: 3—4 гола в матче за 2.17.

«Одна из самых интересных пар в Пути РПЛ, конечно же, «Зенит» — «Динамо». Совсем недавно команды встречались в чемпионате — «Зенит» выиграл 2:1, хотя имел колоссальное преимущество. Динамовцы там перестроились на игру в три центральных защитника. Сейчас я сомневаюсь, что Карпин на это пойдёт. Мне кажется, «Динамо» сыграет в привычной для себя манере — 4-3-3, в более такой открытый, что ли, распахнутый футбол. Это всё-таки Путь РПЛ. Даже если команда вылетает, то в Путь регионов.

Здесь для Карпина такой не то чтобы момент икс, но важный момент — сыграть против одного из флагманов российского чемпионата в футбол более смелый, чем это было в матче чемпионата. А если более смелый футбол, значит, это более открытый футбол. Учитывая, что у «Зенита» глубокая скамейка, футболисты там очень мастеровитые, хотят себя показать, в Кубке получают свои игровые минуты, здесь жду обоюдоострый футбол, с забитыми мячами.

Как правило, матчи между «Динамо» и «Зенитом» получаются результативными, поэтому мой прогноз «3—4 гола в матче» за 2.17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».