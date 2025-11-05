Скидки
«Зенит» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.75.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
«Нужно отметить, что у «Зенита» сейчас и с уровнем игры всё выстраивается в лучшую сторону, и с результатами — четыре победы подряд об этом говорят. Кстати, одна из этих побед была как раз над московским «Динамо» совсем недавно в чемпионате. Тогда Валерий Карпин системно поменял подход, сыграл в три центральных защитника, что для «Динамо» нехарактерно: обычно Глебов только эпизодически опускается между двумя центрбеками в процессе матча. Здесь же был другой анализ соперника и другое решение по структуре команды.

Теперь — кубковая игра. Будет и ответный матч в Москве. Но чего ждать? У «Динамо» проблемы в чемпионате, позиция не соответствует амбициям. И через два дня на третий после этого матча бело-голубым предстоит домашняя встреча с «Акроном», которая, как кажется, по значимости для Карпина и клуба ничуть не уступает игре в Петербурге. У «Зенита» же матч РПЛ через три дня на четвёртый — календарь комфортнее, времени на восстановление больше.

Есть основания предположить, что Семак выставит состав максимально близкий к оптимальному — время на подготовку позволяет. В отличие от «Динамо», которому, возможно, придётся думать о ротации. Поэтому сценарий матча может повториться: «Динамо» будет искать контратаки, «Зенит» — владеть мячом и создавать моменты. И если тогда, даже пропустив первыми, питерцы дожали соперника и выиграли 2:1, то здесь вполне можно ожидать ещё более уверенного перевеса в пользу «Зенита», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

